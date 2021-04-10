В Харькове авто насмерть сбило полицейского

Национальная полиция Харьковской области

Правоохранитель переходил дорогу на красный свет

В Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"09 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля "Audi" совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. Полицейский находился в гражданской одежде вне службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранитель погиб на месте ДТП от полученных травм.

При этом добавляется, что информация внесена в Единый учет отдела полиции №1 Харьковского рай управления полиции № 1. сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Новости по теме: На блокпосту в Луганской области умер полицейский

Напомним, ранее на Житомирщине полицейский насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Для его задержания в области ввели спецоперацию.