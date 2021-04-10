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В Харькове авто насмерть сбило полицейского

Национальная полиция Харьковской области

Правоохранитель переходил дорогу на красный свет

В Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. 

"09 апреля в 22:20 на улице Южнопроектной 28-летний водитель автомобиля "Audi" совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. Полицейский находился в гражданской одежде вне службы", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, правоохранитель погиб на месте ДТП от полученных травм. 

При этом добавляется, что информация внесена в Единый учет отдела полиции №1 Харьковского рай управления полиции № 1. сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

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Напомним, ранее на Житомирщине полицейский насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Для его задержания в области ввели спецоперацию. 

 

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