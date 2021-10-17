В Харькове 81-летнюю женщину загрызли ее бойцовские собаки

Национальная полиция Харьковской области

Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении пять собак бойцовской породы

Жительницу Новобаварського района Харькова загрызли ее домашние собаки. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Как отмечается, днем 16 октября в полицию позвонила женщина и сказала, что обнаружила тело своей соседки – ее загрызли собаки.

После чего, на место происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела областной полиции.

Так, правоохранителям удалось установить личность погибшей, ею оказалась 81-летняя жительница дома.

"Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении пять собак бойцовской породы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее Апелляционный суд Параны в Бразилии предоставил право двум собакам, пострадавшим от жестокого обращения, подать в суд на своих прежних хозяев.

Животные могут претендовать на получение моральной компенсации в сумме около 400 долларов.

Также в селе Тершив Львовской области пенсионер Марьян Репецкий до смерти избил соседскую собаку. Суд решил взять мужчину под арест.