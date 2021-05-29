В горах Турции обнаружили тело украинской альпинистки из Одессы

Альпинистка Яна Кривошея найдена мертвой возле горы Геиксивриси в Турции Фото из открытых источников

Сейчас устанавливается точная причина смерти

Тело альпинистки из Одессы Яны Кривошеи, которую с начала мая искали в горах Анталии, нашли у горы Геиксивриси. Об этом сообщают украинский портал Турции в Facebook и турецкое издание AntalyaHakkinda.

По предварительным данным, украинка погибла в результате падения с отвесных скал.

В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских, однако девушку удалось найти лишь вчера, 28 мая, во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

После того, как тело погибшей альпинистки было снято, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

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Напомним, в феврале в Карпатах в районе горы Гемба заблудились два туриста. Спасателям удалось найти одного из них - состояние его здоровья было удовлетворительное. К поискам второго пропавшего человека привлекли авиацию, однако из-за тумана и плотной облачности вертолет был возвращен в Ивано-Франковск. Поиски туриста продолжались 21 день - до 5 марта.

Когда сошел снег спасатели возобновили поиски. Однако в первый день, 26 апреля, мужчину не нашли.

27 апреля в 16:00 спасатели обнаружили тело туриста из Киева, который исчез три месяца назад в Карпатах. Погибший найден в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.