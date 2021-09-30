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В горах Львовский области перевернулся туристический автобус: Есть пострадавшие

Гора Высокий Верх, Львовская область Википедия

Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести

Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся автобус с туристами. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, вчера, 29 сентября, вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марши горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил семерых туристов, допустил опрокидывание, в результате чего травмы получили пять человек.

Как отмечается, пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.

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Ранее сообщалось, что на Прикарпатье нашли тела двух мужчин, которые пошли за грибами и потерялись в лесах. Один мужчина - житель с. Пациков Калушского района - исчез еще 31 июля. Он пошел за грибами и домой не вернулся. Второй мужчина - житель с. Цинева Калушского района - исчез 18 сентября, он также пошел за грибами и не вернулся домой.

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