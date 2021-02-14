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В горах Карпат исчез турист, к поискам привлекли авиацию

Турист заблудился в районе горы Гемба

В Карпатах в районе горы Гемба заблудились два туриста. Спасателям удалось найти одного из них, а к поискам другого человека привлекли авиацию. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Отмечается, что одного из туристов нашли в воскресенье, 14 февраля, в 11:25 в районе горы Магура-Жиде. Состояние его здоровья удовлетворительное. 

Однако, для поисков пропавшего туриста в район горы "Гемба" были дополнительно направлены спасатели и спецтехника. По состоянию на 16:45 воскресенья вертолет Эс-225 "Супер пума" совершил 10 облетов в горном районе. Не смотря на это, пропавшего человека не нашли.

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В связи с туманом и плотной облачностью вертолет был возвращен в Ивано-Франковск. Поиски туриста продолжаются. 

Напомним, несколько недель назад в Карпатах во время спуска на лыжах с горы Гемба потерялся турист. Впоследствии его нашла группа спасателей.

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