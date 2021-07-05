В горах Грузии во время спуска погиб украинский альпинист

Анатолий Мрачковский Федерация альпинизма и скалолазания города Киева

Сейчас решается вопрос, чтобы как можно скорее доставить тело мужчины домой

В пятницу, 2 июля, во время спуска с вершины Тетнульди в Грузии погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Об этом сообщает пресс-служба Федерации альпинизма и скалолазания города Киева.

"2-го июля 2021 года в 10:30 по местному времени во время спуска после восхождения на вершину, которое состоялось в предыдущий день, 1-го июля, в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров погиб Мрачковский Анатолий Николаевич, 1964 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что восхождение на вершину Тетнульди (высота 4852 метра), которая находится в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта, проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

Новости по теме: В Турции в результате аварии на гидроциклах погиб украинский турист

Как отмечается, за четыре часа альпиниста вертолетом доставили в местную больницу г. Местии, где врачи констатировали смерть мужчины.

Известно, что Анатолий Мрачковский не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Он был на таких вершинах как: пик Ленина, Казбек, Маттерхорн, а также немало ходил в Карпатах.

Напомним, ранее стало известно, что в России от коронавируса умер кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов.