В Франковске и двух областях чрезвычайная ситуация - нет газа для больниц и школ

Фото из открытых источников

Сегодня в медицинских учреждениях Ивано-Фроанковская температура достигает 18-19 градусов

На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков доставлять энергоноситель по непідвищеними ценам. Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

“На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию, сложившуюся в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, необычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщики, которые к росту цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м3. Зато цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу учреждений в осенне-зимний период", – отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.

Как сообщается, в конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины", Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн за 1 м3, для бюджетных учреждений – 16,39 грн за 1 м3.

В Закарпатской ОГА объясняют, что меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо напрямую у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичные закупки", - сказал Полосков.

В Закарпатской ОГА добавили, что возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов.

В Ивано-Франковске объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений.

"Только что имели внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей общине - отсутствие поставок газа в бюджетные учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, детские сады, социальные учреждения", - отметил ивано-франковский городской голова Руслан Марцинкив Facebook.

По его информации, сегодня в медицинских учреждениях города температура достигает 18-19 градусов.

"Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета", - отметил мэр.

Он добавил, что по новой цене на газ отопление школ обойдется местному бюджету свыше 7 млн. грн.

Сейчас жители города в соцсетях возмущаются такими действиями местных властей и указывают на пример Тернополя, где уже начинают отопительный сезон.

Как сообщает Хмельницкая ОГА областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала в Хмельницкой области чрезвычайной ситуацией отсутствия газа для бюджетных учреждений.

"Ситуация у нас в Области, как и во всей стране достаточно критическая, ведь почти во всех бюджетных учреждениях расторгнуты договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", - отметил председатель ОГА Сергей Гамалий.

В протоколе заседания комиссии говорится, что она признала на региональном уровне чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи с отсутствием поставок природного газа для учреждений, организаций и коммунальных неприбыльных предприятий на осенне-зимний период 2021-2022. Отмечается, что ситуация угрожает жизни и здоровью населения области и причинению значительных материальных убытков.

Как отметил председатель ОГА, сейчас нужно провести переговоры с компанией НАК "Нафтогаз Украины", чтобы получать газ по 13,6 грн без НДС для бюджетных учреждений.

Напомним, Министерство энергетики утвердило договоры купли-продажи электроэнергии в рамках новой модели спецобязательств, которая меняет тарифы на электрическую энергию для населения с 1 октября. Так, цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт⋅ч при условии потребления до 250 кВт⋅ч.