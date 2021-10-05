В фастфуде города Калуш произошло массовое отравление

Пищевое отравление Фото из открытых источников

Госпитализировали восемь человек, среди них есть ребенок до 15 лет

В Калуше зарегистрирован групповой очаг кишечной инфекции. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"Государственное учреждение "Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" информирует о зарегистрирован групповой очаг острой кишечной инфекции в заведении общественного питания "Crispy", г. Калуш, пр. Л. Украинки, Калушский район Ивано-Франковской области. По состоянию на 04.10.2021 г. госпитализированы 8 человек, из них 1 ребенок до 15 лет", - говорится в публикации.

Как отмечается, все больные госпитализированы в инфекционное отделение Калушской городской больницы.

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Напомним, ранее в Запорожской области в городе Вольнянск произошло массовое отравление воспитанников детсада. Пострадали девять детей из трех групп.