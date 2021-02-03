В Энергодаре по всему городу исчезло электро- и водоснабжение

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Подачу электроэнергии постепенно восстанавливают

В городе Энергодар Запорожской области было отключено электро- и водоснабжение из-за аварии на Запорожской ТЭС. Об этом сообщил в Facebook мэр города Дмитрий Орлов.

"Сегодня, около 19:27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЕС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль", - написал Орлов.

Он также уточнил, что сейчас Запорожская ТЭС не предоставила официальной информации, что именно стало причиной аварии, однако через полчаса электроснабжение в городе начало частично возобновляться.

Как отмечается, медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым.

Кроме этого, поступила информация от начальника смены Запорожской АЭС о том, что электростанция работает в штатном режиме.

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Напомним, недавно Кабинет Министров разрешил государственное регулирование цены на электроэнергию в Украине.