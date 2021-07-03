В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев
Авария произошла возле Тарнува
В Польше в результате ДТП пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.
Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм.
Николенко отметил, что украинский консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранителями и больницей.
Как сообщает "Европейская правда"со ссылкой на издание Nasze Miasto, ДТП произошло незадолго до 8 утра в субботу на полосе в направлении Кракова. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
Изначально сообщалось о 9 пострадавших людях. В конце концов в больницу отвезли 4 человек, которые путешествовали микроавтобусом.
Больше всего пострадали двое взрослых и ребенок. Ребенка доставили в больницу с помощью вертолета.
Ранее сообщалось, что скончалась восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса, случившейся в ночь с 5 на 6 марта на автомагистрали A4 в Польше.