В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев

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Авария произошла возле Тарнува

В Польше в результате ДТП пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм.

Николенко отметил, что украинский консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранителями и больницей.

Как сообщает "Европейская правда"со ссылкой на издание Nasze Miasto, ДТП произошло незадолго до 8 утра в субботу на полосе в направлении Кракова. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Изначально сообщалось о 9 пострадавших людях. В конце концов в больницу отвезли 4 человек, которые путешествовали микроавтобусом.

Больше всего пострадали двое взрослых и ребенок. Ребенка доставили в больницу с помощью вертолета.

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Ранее сообщалось, что скончалась восьмая жертва ДТП украинского рейсового автобуса, случившейся в ночь с 5 на 6 марта на автомагистрали A4 в Польше.