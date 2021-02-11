В ДТП в Кировоградской области погиб музыкант Артем Язловецкий

Мужчины скончался на месте происшествия, его жена и двое сыновей в больнице

Артем Язловецкий Facebook/Артем Язловецкий

В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте аварии погиб 29-летний украинский музыкант Артем Язловецкий. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Согласно сообщению, смертельная авария произошла ночью во вторник, 9 февраля, на трассе Кропивницкий – Кривой Рог. Музыкант ехал с женой и двумя детьми. На встречную полосу на большой скорости выехал джип BMW на еврономерах, что хотел обогнать "Ниву". Но водитель не справился с управлением, поэтому врезался в "Славуту" Язловецкого и снес легковушку.

Музыкант скончался на месте. Его тело пришлось вырезать из поврежденного автомобиля. Жена сидела на переднем сиденье, ремень безопасности практически врезался в тело. Она попала в реанимацию, мальчики-близнецы также получили повреждения и находятся в больнице.

"Ремень оставил сильный след на ее теле. У нее повреждены внутренние органы, произошло внутреннее кровоизлияние. Врачи 9 февраля проводили операцию до 12 часов ночи. Сейчас ей ищем доноров, потому что она потеряла до четырех литров крови", – рассказал учитель Артема Александр Котов.

Он также добавил, что водитель джипа и те, кто были с ним, не подошли, чтобы извиниться перед родственниками Язловецкого, которые прибыли после аварии. Когда же им сказали об этом, то мужчины ответили, что ни в чем не виноваты.

Справка:

Артем Язловецкий учился в музыкальной школе, его мама сначала хотела, чтобы сын стал пианистом. Но ему не удавалось, поэтому Артем начал учиться на трубача. После школы он поступил в музыкальное училище, потом в консерватории.

С женой Анастасией Артем познакомился несколько лет назад. Он работал в Китае в духовом оркестре около года и переписывался с девушкой, а по возвращении - женился. У супругов родилось трое детей: дочь Злата и мальчики-близнецы Илья и Кирилл.

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