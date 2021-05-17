В Дрездене после матча "Динамо" произошли столкновения: Пострадали 185 полицейских

ФК "Динамо" Дрезден Фото из открытых источников

Так закончилось празднование победы любимых спортсменов

Возле стадиона в немецком Дрездене, произошли столкновения между футбольными фанами, которые праздновали победу футбольной команды "Динамо" Дрезден, и правоохранителями. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, все началось 16 мая после победы спортсменов со счетом 4:0. Когда стало известно, что победа будет за "Динамо", болельщики начали бросать снаряды.

При этом добавляется, что в результате этого пострадали 185 правоохранителей. Они получили травмы во время службы от ударов бутылками, пиротехникой или камнями. В частности, из них 11 человек были госпитализированы, а шесть остались в больнице.

Следовательно, теперь полицейские расследуют правонарушения, включая нападение на государственных служащих, причинение телесных повреждений и использование пиротехники, а также 103 нарушения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Также стало известно, что правоохранители задержали 40 футбольных фанатов в возрасте от 18 до 69 лет, однако впоследствии отпустили их.

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Ранее сообщалось, что в Польше в результате протестов ФЛП в честь 11-й годовщины Смоленской катастрофы, полицейские задержали 11 человек. В суд будет подано 193 заявления о наказании, также будет наложено 19 штрафных санкций на митингующих.