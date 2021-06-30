В Донецкой области во время подземных работ смертельно травмировался шахтер

Телекомпания "Магнолия-ТВ"

Мужчина скончался на месте

В городе Доброполье смертельно травмирован горняк, который выполнял подземные работы на шахте "Алмазная" ГП "Добропольеуголь-добыча". Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Согласно сообщению, инцидент произошел во вторник, 29 июня, около 16:00. 37-летний горняк выполнял под землей работы по перемещению конечной станции конвейера с места, когда сорвалась лебедка и ударила мужчину по голове.

Как отмечается, от полученной открытой черепно-мозговой травмы работник шахты скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшего гибель лица (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса) начато досудебное расследование. Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

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Напомним, ранее в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате чего погибли два человека, а еще одна женщина получила травмы.