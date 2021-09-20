В Донецкой области в запертом сундуке обнаружили двух мертвых детей

По предварительным данным, дети погибли от асфиксии

В селе Никольское Волновахского района Донецкой области в кладовке дома в запертом сундуке обнаружили тела двух детей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как отмечается, об исчезновении детей в этот же день заявила их мать.

"Утром 18 сентября 35-летняя женщина и ее 41-летний муж ушли на работу, оставив дома одних семилетнего сына и десятилетнюю дочь. Около 10 утра в последний раз поговорила с детьми по телефону, а с 11:00 они перестали отвечать на звонки", - сообщила пресс-служба.

Затем, вернувшись с работы, мужчина и женщина употребили алкогольные напитки, после чего муж ушел спать, а жена начала искать детей. Не сумев их найти, женщина сообщила в полицию.

"Прибывшие на место правоохранители нашли детей во время осмотра дома: тела находились в кладовке в запертом сундуке", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети погибли от асфиксии, однако окончательная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии и проверяются показания родителей.

Кроме этого, начато уголовное производство по статьям об умышленном убийстве (п. 1,2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и о злостном невыполнении родителями своих обязанностей (ст. 166 УК).

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