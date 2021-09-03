В Донецкой области сразу два класса ушли на карантин, - ОГА

Один класс в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине

Два класса в школах Добропольской территориальной общины и Николаевской территориальной общины ушли на карантин из-за заболевания коронавирусом. Болезнь обнаружили у двух учеников и шести преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации .

"На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Два класса фактически - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине - дети пошли на самоизоляцию из-за того, что заболели их сверстники и заболели учителя", - заявила директор департамента образования и науки ОГА Татьяна Сидашева.

Отмечается, что на территории Добропольской территориальной общины и Николаевской территориальной общины был обнаружен низкий процент вакцинации среди учителей.

Напомним, с 1 сентября учебные заведения в Украине начали работать в обычном режиме. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли менее 40% работников сферы образования. Как это повлияет на ход обучения? Читайте в материале "Очное обучение и пандемия COVID-19: Украинские школы превращаются в рассадники инфекции?".