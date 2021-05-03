В Донецкой области пьяный водитель насмерть сбил мужчину и травмировал двоих детей

Мужчина совершил наезд во время движения задним ходом Прокуратура Донецкой области

Мужчину доставили в больницу

В Донецкой области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, в результате чего погиб мужчина и пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, инцидент случился 1 мая 2021 года, около 19:30. 23-летний житель г. Покровск, находясь за рулем автомобиля Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.

Новости по теме: Возле Мукачево произошло жуткое ДТП: Трое человек погибли

Как отмечается, в результате ДТП 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы. Также 45-летний отец девочки получил тяжкие телесные повреждения, его доставили в реанимацию городской больницы, где он на следующий день умер.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего).

Новости по теме: Смертельное ДТП на Печерске в Киеве: водителя арестовали без права внести залог

Напомним, недавно недалеко от Коломыи в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса, в результате чего погибли два человека.