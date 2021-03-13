В Донецкой области горело общежитие для переселенцев, эвакуировали десятки человек

ГСЧС

Причиной возгорания стал матрац

В Краматорске Донецкой области в общежитии произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Как отмечается, инцидент случился 12 марта около 16:58 в общежитии для переселенцев на ул. Шуры Назаренко.

При этом добавляется, что плотное задымление на 2 этаже здания появилось вследствие возгорания матраса. В результате спасательной операции специалисты эвакуировали из общежития 40 человек, из них 15 детей.

По состоянию на 17:29 пожар был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.

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