В Донецкой области горело общежитие для переселенцев, эвакуировали десятки человек
Причиной возгорания стал матрац
В Краматорске Донецкой области в общежитии произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
Как отмечается, инцидент случился 12 марта около 16:58 в общежитии для переселенцев на ул. Шуры Назаренко.
При этом добавляется, что плотное задымление на 2 этаже здания появилось вследствие возгорания матраса. В результате спасательной операции специалисты эвакуировали из общежития 40 человек, из них 15 детей.
По состоянию на 17:29 пожар был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.
Новости по теме: В Харькове в районе завода вспыхнул пожар. Видео
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелся дом престарелых. Чудом удалось избежать жертв.