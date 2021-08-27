В Донецкой области подростки убили двух мужчин, а тогда подожгли тела

В Торецке задержали парней, которые убили и подожгли двух мужчин Национальная полиция Донецкой области

За содеянное злоумышленникам грозит пожизненное заключение

В городе Торецк двое парней забили двух мужчин до смерти, а затем избавились от трупов путем поджога в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"В полицию Торецка поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что во время тушения пожара в заброшенном здании было обнаружено два трупа. Во время первоочередных следственных действий были установлены личности потерпевших. Ими оказались местные жители 52 и 44 лет. Также правоохранители установили, что тела мужчин имели признаки насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что убийству причастны двое жителей Торецка 16 и 18 лет. Их нашли по месту жительства.

По словам злоумышленников, у них возникла ссора с бездомным, которая переросла в драку. Юноши начали бить оппонента руками и кирпичом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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После этого фигуранты решили "избавиться" от трупа и скрыть следы преступления. Тело потерпевшего перенесли в заброшенное здание, однако очевидцем этого стал случайный прохожий. Мужчину, как свидетеля преступления, двое парней убили тем же способом.

Как отмечается, оба тела подожгли в здании, законспирировав все под пожар из-за неосторожного обращения с огнем.

Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (Убийство лица, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц). Также подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

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Напомним, недавно в городе Конотоп Сумской области группа подростков избила 44-летнего мужчину и оставила его умирать на улице.