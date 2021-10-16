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В Донецкой области пенсионер облил топливом двух соседок и поджег

МВД

Оперативники разыскали злоумышленника в соседнем поселке

В Донецкой области 60-летний мужчина облил топливом двух соседок, поджег их и скрылся. Оперативники разыскали злоумышленника в соседнем поселке, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Полицейские уличили жителя Мангуш в покушении на двойное убийство", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что между 60-летним мужчиной и 44-летней женщиной во время застолья возник словесный конфликт. Через несколько часов после ссоры нетрезвый сосед пришел в дом потерпевшей и облил ее и ее 61-летнюю родственницу несколькими литрами топлива и бросил спичку.

Женщины, как указано, самостоятельно потушили пожар и вызвали на помощь медиков. Пострадавшие получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.

Оперативники разыскали злоумышленника в соседнем поселке. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Покушение на умышленное убийство двух лиц"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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Ранее сообщалось, что в Николаевской области, 2 октября, муж после семейной ссоры поджег свою 84-летнюю тещу.

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