В Донецкой области от коронавируса умер 2-месячный ребенок

У него диагностировали недуг со второй попытки

В Мариуполе на Донетчине, коронавирус унес жизнь 2-месячного ребенка. Об этом сообщил главный детский инфекционист городской больницы №4 Андрей Серветник, передает 0629.com.ua.

"Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации он пробыл сутки, врачи сделали все возможное. У нас есть все современные лекарства в достаточном количестве, у нас профессиональные врачи. Но вы видите, какая у нас пандемия и есть случаи COVID-19, отягощенные другими болезнями. Спасти мальчика не удалось", - отметил он.

По словам Салфетника, ребенок попал в медицинское учреждение 13 марта. У него диагностировали недобор веса и несколько сопутствующих заболеваний. Тесты на коронавирус у мамы и малыша были отрицательными.

При этом медик добавил, что уже в больнице у матери поднялась температура, а тест на COVID-19 оказался уже положительным. 22 марта инфекцию диагностировали и у ребенка. Малыша перевели в реанимацию детского инфекционного отделения с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Однако, спасти маленького пациента не удалось.

По факту смерти ребенка специальная комиссия проводит расследование.

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