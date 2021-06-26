В Донецкой области легковушка врезалась в отбойник, есть жертвы и пострадавший

Еще два человека смогли избежать травм

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате чего погибли два человека, а еще одна женщина получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел ночью в субботу, 26 июня, вблизи г. Покровск на 374 километре автодороги М 04 (Знаменка-Луганск-Изварино).

Прибывшие на место спасатели установили, что легковой автомобиль "Тойота Камри" на скорости сбил отбойник и выехал с проезжей части дороги.

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Как отмечается, в результате ДТП погибли два мужчины и пострадала одна женщина (1995 г. р.), еще два мужчины не пострадали.

Известно, что пожарно-спасательного подразделения с помощью гидравлического разжимателя и ножниц изъял тела двух погибших из автомобиля. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

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Напомним, недавно вблизи пгт Покровск Никопольского района Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека и восемь человек получили телесные повреждения.