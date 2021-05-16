В "ДНР" и "ЛНР" проведут контрольный сбор резервистов

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Также запланировано проведение совместных военных учений

Руководство так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявило о проведении контрольного сбора населения неподконтрольных территории, относящейся к "мобильному резерву". Об этом сообщают Новости Донбасса из ссылки на "указ" главы "ДНР" Дениса Пушилина.

Согласно сообщению, документ предусматривает "контрольное оповещение с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года".

Известно, что цель сбора - это "контроль наличия граждан, находящихся в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), комплектование подразделений мобилизационного резерва".

В то же время "МВД ДНР" поручено разыскивать и доставлять на места сбора граждан, которые находятся в запасе и не откликнулись на повестки.

Помимо этого, с 17 по 22 мая "ДНР" проведет учения, которые станут проверкой эффективности совместных действий так называемых "МЧС", "МВД", "МГБ", "Министерства здравоохранения" и "Министерство транспорта" по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины"

Как отмечается, о проведении аналогичных учений заявили и в "ЛНР". Также там с 17 по 21 мая проведут военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия может использовать незаконную выдачу паспортов РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) как повод для атаки на Украину для "защиты российских граждан".