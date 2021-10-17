В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка: Пострадали люди

ГСЧС

От удара маршрутный междугородний микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автомобиля экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

“16-го октября в 19:49 в Службу спасения “101” поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи и маршрутного микроавтобуса в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной громады Каменского района. По вызову сразу было направлено дежурные отделения 7-й и 46-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла на 340 километре автодороги национального значения Н-08 с участием междугороднего маршрутного микроавтобуса “Volkswagen LT-35”, который двигался по маршруту “Кременчуг-Днепр”, и автомобилем экстренной медицинской помощи “Citroen Jamper”.

“От удара "Volkswagen" съехал в кювет и перевернулся на бок. На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось три работника. В результате ДТП пострадало шесть пассажиров маршрутного такси", - сообщил пресс-центр.

Известно, что трое пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двое пострадавших мужчин 1983 года рождения были госпитализированы в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

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В частности у всех пострадавших - травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела), и еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения, от госпитализации отказалась.

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