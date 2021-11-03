В Днепропетровской области разоблачили трех владельцев фейковых COVID-сертификатов

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Еще один мужчина заказал сертификат через сеть и обратился в полицию

В Днепропетровской области разоблачили трех человек, которые приобрели поддельные сертификаты COVID. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, сертификаты вакцинации от COVID-19 с признаками подделки обнаружили в г. Каменское, Желтых Водах и Вольногорске.

"По просьбе полицейского предоставить COVID-сертификаты трое граждан предоставили документы, которые имеют признаки подделки", - говорится в сообщении.

Также к правоохранителям обратился 20-летний житель Вольногорска с целью проверки незаконной деятельности сайта, на котором он заказал сертификат.

Так, по всем фактам полиция открыла уголовные производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

При этом, статьей предусматривается ограничение свободы на срок до двух лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются лица, причастные к подделке сертификатов.

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Напомним, что ранее правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, создавшего имитирующую веб-версию приложения "Дія", которое позволяло оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 или фальшивое удостоверение водителя.

В частности на его телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек.