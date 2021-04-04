В Днепропетровской области отец изнасиловал 13-летнюю дочь
Инцидент произошел, когда девочка пришла к отцу в гости
В Каменском Днепропетровской области отец изнасиловал 13-летнюю дочь, которая пришла к нему в гости. Об этом сообщает Каменское районное управление полиции на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, вчера, 3 апреля, в полицию с заявлением обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что 31 марта, ее бывший муж совершил развратные действия в отношении 13-летней дочери, когда девочка находилась в гостях у отца.
По данному факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении экс-руководителя одного из незарегистрированных христианских обществ из-за развращения и изнасилования шести девушек в возрасте от 11 до 14 лет.