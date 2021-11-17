В Днепропетровской области отец до смерти избил своего 4-летнего ребенка

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Девочка скончалась через неделю после нанесенных травм

В Синельниковском районе Днепропетровской области задержали мужчину за избиение до смерти собственного 4-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"16 ноября в 09:27 в полицию поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, что в одном из сел Синельниковского района медицинские работники обнаружили тело девочки.

На место происшествия прибыли правоохранители отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции. Согласно врачебному свидетельству смерть девочки наступила в результате избиения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ребенок умер через неделю от травм, нанесенных отцом.

В то же время, следственные органы осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, что ранее в детском саду Полтавской области воспитатели издевались над 4-летней девочкой.

Так, педагоги во время тихого часа замотали скотчем руки и ноги малолетнему ребенку, а затем заклеили ему рот. Инцидент произошел в Диканьской общине.