В Днепре жестоко избили правозащитницу

Наталья Эшонкулова Facebook / Наташа Эшонкулова

Полиция квалифицировали этот случай как покушение на убийство

В Днепре вчера вечером, 15 июля, в подъезде жестоко избили активистку Наталью Эшонкулову. О нападении женщина сама сообщила в своем Facebook, а о квалификации нападения – пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По словам потерпевшей, её били руками и ногами по голове.

"Если бы не соседка, меня убили бы. У них были ножи", – рассказала Эшонкулова.

В результате нападения у нее сломан нос, выбиты зубы, а также сотрясение мозга. Сейчас она находится в больнице. Правоохранители, в свою очередь, квалифицировали этот случай как покушение на убийство.

Активистка считает, что нападение произошло из-за её профессиональной деятельности, в частности "борьбы с бандитами".

Правоохранители рассматривают все версии преступления, одна из которых является общественная деятельность потерпевшей.

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