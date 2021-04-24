В Днепре застрелили мужчину, введена спецоперация

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Погибшему было 42 года

В Днепре на площади Соборная злоумышленник застрелил водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser". Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области

"24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в г. Днепр возникла стрельба, в результате которой ранен мужчина.

Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser", после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что погибшему было 42 года.

Следственным отделом по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Днепре введена полицейская спецоперация.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе произошла стрельба. Стрельбу устроила группа лиц, которая автомобилем приехала к строительной площадки по улице Ямской.