В Днепре взорвалась машина: Два человека погибли

За взрыв в многоэтажке, возле которой была припаркована машина, выбило стекла

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась легковая машина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницкого г. Днепр", - говорится в публикации.

Как сообщают очевидцы происшествия, был слышен громкий звук взрыва.

Автомобиль после взрыва сразу охватило огнем. Транспортное средство было уничтожено огнем.

За взрыв в многоэтажке, возле которой была припаркована машина, выбило стекла.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, о причинах взрыва пока не сообщают.

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