В Днепре взорвалась машина: Два человека погибли
За взрыв в многоэтажке, возле которой была припаркована машина, выбило стекла
В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась легковая машина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
"Сообщение о происшествии поступило сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницкого г. Днепр", - говорится в публикации.
Как сообщают очевидцы происшествия, был слышен громкий звук взрыва.
Автомобиль после взрыва сразу охватило огнем. Транспортное средство было уничтожено огнем.
За взрыв в многоэтажке, возле которой была припаркована машина, выбило стекла.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, о причинах взрыва пока не сообщают.
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковске мужчина обстрелял машину из гранатомета, в результате чего транспортное средство взорвалось.