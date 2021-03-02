В Днепре тяжелобольной COVID-19 пытался перерезать себе горло

Фото из открытых источников

Врачи вовремя подоспели и спасли больного. Сейчас он находится в реанимации

В больнице Днепра пациент с тяжелой формой коронавируса пытался покончить жизнь самоубийством. 54-летний мужчина хотел перерезать себе горло. Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По словам медика, 54-летнего мужчину 12 февраля доставили в отделение для коронавирусных больных. У него были поражены легкие на 95% и выявлен двусторонний пневмоторакс. В результате пациента прооперировали и установили два дренажа. Однако, больной решил покончить с собой.

"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - сообщил главврач.

Новости по теме: В Киеве больная COVID-19 женщина совершила самоубийство в больнице

Напомним, ранее в Тернопольской городской больнице скорой помощи пациент с коронавирусом COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах медперсонала. Как отметили в медучреждении, суицидные настроения у больного заметили сразу, пытались привлечь психолога, но мужчина от его услуг отказался.