В Днепре спецназ перепутал адрес и по ошибке штурмовал не тот дом

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Владельцам дома выплатят миллион гривен моральной компенсации

В Днепре суд постановил взыскать с государства миллион гривен моральной компенсации в пользу истцов, дом которых правоохранители взяли штурмом и провели там незаконный обыск. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Отмечается, что в июне прошлого года в доме адвоката и его жены ворвались вооруженные спецназовцы, которые сломали ворота, разбили видеокамеру во дворе и снесли входную дверь. После этого силовики вытащили хозяина дома из душа, повалили на пол и начали бить его по голове и туловищу, причинив телесные повреждения. После этого мужчина около 45 минут лежал под прицелом автомата, а силовики не давали объяснений относительно их появления, не показывали удостоверение и постановление суда о проведении обыска.

Позже мужчине разрешили подняться с пола, одеться и сообщили ему, что в доме запланирован обыск. Хозяин дома заявил, что спецназовцы ошиблись адресом, однако они проигнорировали слова и все равно провели обыск в его кабинете. После предъявления документов о праве собственности на дом, следователь составил протокол о проведении обыска, и тогда правоохранители ушли.

Кроме того, потерпевший сообщил о пропаже после обыска 20 тысяч долларов из ящичка. Также адвокат заявил, что получил не только физические и моральные травмы, но и репутационные.

Теперь, кроме моральной компенсации, пострадавшим должны выплатить 77 457 грн в качестве возмещения имущественного ущерба. Соответствующие средства будут списаны с единого казначейского счета Государственной казначейской службы Украины.

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Напомним, недавно в Хмельницкой области патрульный в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельный наезд на женщину, а затем скрылся с места происшествия. В связи с этим его уволили из правоохранительных органов.