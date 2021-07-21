В Днепре прогремел взрыв в доме, волной повыбивало стекла

Фото: Нацполиция

Предварительно, в результате взрыва пострадавших нет

В Днепре прогремел взрыв в нежилом доме на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 07:00. В полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого.

"В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон... Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. В результате взрыва пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Фото: Нацполиция

При этом уточняется, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, работники ГСЧС и СБУ. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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