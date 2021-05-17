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В Днепре от коронавируса умер известный юморист и ведущий Летичевский

Александр Летичевский Фото из открытых источников

Ему было всего 60 лет

В Днепре коронавирус унес жизнь известного юмориста и ведущего Александра Летичевского. О его смерти на своей странице в Facebook сообщил Игорь Рувинский. 

"Сегодня ночью не стало Саши Летичевского. Царства Небесного. Хороший был человек. Света. Хорошо прожил жизнь", - отметил он. 

Затем, 29 апреля, по словам самого Летичевского, у него обнаружили коронавірусну хвворобу. 

"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", - написал он на своей странице в Facebook

Позже стало известно, что юморист оказался в реанимационном отделении. 

"Я дышу, пишу и читаю. Правда все это из реанимации", - пояснил Летичевский. 

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Напомним, в ночь на 16 апреля ушел из жизни известный украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков

 

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