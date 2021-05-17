В Днепре от коронавируса умер известный юморист и ведущий Летичевский
Ему было всего 60 лет
В Днепре коронавирус унес жизнь известного юмориста и ведущего Александра Летичевского. О его смерти на своей странице в Facebook сообщил Игорь Рувинский.
"Сегодня ночью не стало Саши Летичевского. Царства Небесного. Хороший был человек. Света. Хорошо прожил жизнь", - отметил он.
Затем, 29 апреля, по словам самого Летичевского, у него обнаружили коронавірусну хвворобу.
"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", - написал он на своей странице в Facebook.
Позже стало известно, что юморист оказался в реанимационном отделении.
"Я дышу, пишу и читаю. Правда все это из реанимации", - пояснил Летичевский.
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