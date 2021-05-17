В Днепре от коронавируса умер известный юморист и ведущий Летичевский

Александр Летичевский Фото из открытых источников

Ему было всего 60 лет

В Днепре коронавирус унес жизнь известного юмориста и ведущего Александра Летичевского. О его смерти на своей странице в Facebook сообщил Игорь Рувинский.

"Сегодня ночью не стало Саши Летичевского. Царства Небесного. Хороший был человек. Света. Хорошо прожил жизнь", - отметил он.

Затем, 29 апреля, по словам самого Летичевского, у него обнаружили коронавірусну хвворобу.

"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", - написал он на своей странице в Facebook.

Позже стало известно, что юморист оказался в реанимационном отделении.

"Я дышу, пишу и читаю. Правда все это из реанимации", - пояснил Летичевский.

Напомним, в ночь на 16 апреля ушел из жизни известный украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков.