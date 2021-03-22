В Днепре мужчина избил мальчика на детской площадке, потому что тот поссорился с его сыном

Разгневанный отец бил 9-летнего мальчика головой о бетонный забор

В Днепре на детской площадке мужчина избил 9-летнего мальчика за то, что тот поссорился с его сыном. Об этом сообщили в одном из сообществ города в Facebook .

Согласно сообщению, инцидент произошел в Слобожанском районе. Дети играли на детской площадке, и у них возник конфликт. Один из мальчиков начал задираться к другому и толкнул качели, на которых он сидел, тот бросил в него песком. Первый мальчик повалил другого на землю и пошел дальше играть.

После этого на площадку прибежал разгневанный отец ребенка и избил мальчика, который начал задирать его сына.

Предупреждение. Видео содержит кадры насилия

"Ребенок находится в состоянии шока, все лицо было в крови. Разбитый нос, губы, ушиб на щеке и на голове, потому что он ударил его головой о бетонное ограждение. Ребенка отвезли на скорой в больницу", – рассказали очевидцы.

Свидетели избиения ребенка вызвали полицию.

"Мужчину, который на площадке избил ребенка, доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента", – сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Новости по теме: Во Львове крышка люка влетела в лобовое стекло авто и убила ребенка

Напомним, ранее в Чернигове 33-летний мужчина довел 12-летнюю девочку до состояния тяжелого алкогольного отравления, в результате чего ребенок попал в больницу.