В Днепре мать с сыном избили учительницу за замечание

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На мать и ее старшего сына в полиции составили два админпротокола за мелкое хулиганство

В Днепре мать одного ученика вместе со старшим сыном избили учительницу. Об этом сообщила корреспондент UkrLive.

Как отмечается, инцидент произошел в школе. Мама 6-классника, несмотря на карантинные ограничения, ворвалась в помещение школы и устроила скандал с учительницей математики. Со слов педагога, потом избила ее.

Известно, что на уроке ученик мешал одноклассникам. Учительница отсадила его за другую парту и сделала замечание. Парень пожаловался матери, и та вместе со старшим сыном, выпускником этого же учебного заведения, пришла разбираться.

"Кричала, что я тебя убью, поломаю руки и ноги. А когда ей учительница ответила, что она будет разговаривать только в присутствии директора школы с ней, повернулась, чтобы зайти в класс и дальше проводить урок, – подскочила эта женщина, начала бить ее ногами, и ее совершеннолетний сын продолжали это избиение", – прокомментировала директор школы №120 Любовь Рудык.

Школьная медсестра рассказывает о синяках на ногах и повышенном давлении у потерпевшей.

"У нее давление 180/100. У нее гипертонический криз был. Я ее положила, дала пилюлю, снизила немного давление, но оно снова подпрыгнуло. Такого инцидента еще не было", – заявила школьная медсестра Зинаида Шпартак.

Как известно, учительнице 56 лет, она педагог высшей категории, раньше на нее не было нареканий в школе.

Кроме того, нападавшая с учителями конфликтовала. Те жаловались на сына, который пропускает занятия и не готовится к урокам.

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"Ногами учительницу никто не бил, и мы не вломились, а зашли, как все нормальные приличные люди через центральный вход. Хотели поговорить с учителем о том, почему со 2 по 6 класс включительно травится мой ребенок младший. На что она начала неадекватно отзываться в мою сторону и говорить, что я ненормальная, что я неправильно воспитываю своих детей", – заявила мама ученика Виктория Матях.

Сообщается, что на мать и ее старшего сына в полиции составили два админпротокола за мелкое хулиганство. Ждут справку судебно-медицинской экспертизы о телесных повреждениях.

"Если у учительницы будут телесные повреждения, например, легкие телесные повреждения – от штрафа до административного ареста на срок до 15 суток", – резюмировала Анна Старчевская, пресс-секретарь Нацполіції в Днепропетровской области.

Добавляется, что мать перевела сына на домашнее обучение и собирается ему искать другую школу.

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