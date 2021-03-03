В Дании "накрыли" подпольную табачную фабрику: Среди задержанных украинцы
Для перехвата правонарушителей была объявлена спецоперация "Запад"
В Дании разоблачили подпольную табачную фабрику, на которой работали граждане Украины. Об этом сообщает TV2.
Как отмечается, действовало незаконное предприятие по изготовлению сигарет в городе Вамдруп. Вероятно, правонарушители создали мощную фабрику.
При этом добавляется, что для задержания правонарушителей была объявлена специальная операция перехвата "Запад" (SEV). Таким образом были задержаны 13 работников фабрики в возрасте от 32 до 70 лет. Все они граждане Украины и Польши.
Кроме этого, правоохранители изъяли примерно 11 миллионов сигарет и большое количество профессионального производственного оборудования.
Задержанных работников фабрики обвиняют в незаконном производстве сигарет и контрабанде сырого табака. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Прокуроры будут требовать содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Польше на подпольной табачной фабрике задержали 5 украинцев. У них изъяли 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму примерно 2 млн злотых.