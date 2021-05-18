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В Черновицкой области загорелся склад автомобильных покрышек. Фото

К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал

ГСЧС

На Буковине в огне оказался магазин-склад по продаже автомобильных покрышек. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Как отмечается, возгорание произошло в с. Коровия в трехэтажном здании. 

"В 14:00 пожар - локализован на площади около 1 тыс. м. кв, в 15.00 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что, к счастью, никто не пострадал. 

Стало известно, что для ликвидации пожара были привлечены 23 единицы техники и 89 человек личного состава.

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Напомним, недавно в Виннице в здании с офисными помещениями возник пожар, в результате чего погибла женщина. 

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