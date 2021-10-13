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В Черновицкой области в "скорой" умер итальянец: Его не приняли в двух больницах

Скорая медицинская помощь Фото из открытых источников

У 72-летнего больного было осложнение хронического заболевания. Медики сказали, что принимают только пациентов с СOVID

В Черновицкой области в карете скорой помощи умер гражданин Италии, которого не приняли в реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больницы. Об этом сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, передает Укринформ.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 13 октября.

По словам Еленева, "скорая" выехала в Сторожинец на вызов к 72-летнему итальянцу. У него было осложнение хронического заболевания. Однако в Сторожинецкой районной больнице отказались принять мужчину.

"Медики объяснили, что у них пока нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса. После этого машина скорой помощи направилась в Черновицкую областную клиническую больницу, однако места в реанимации там также отсутствовали.

Далее медики направились в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах. По дороге туда пациент скончался в машине скорой помощи", - рассказал медик.

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Ранее сообщалось, что во Львове возле приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи выстроилась очередь из автомобилей скорой помощи, которые привозят больных с коронавирусом СOVID-19. По состоянию на утро 5 октября в стационаре находились 409 пациентов с подтвержденными случаями болезни, среди них был лишь один вакцинирован.

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