В Черновицкой области в "скорой" умер итальянец: Его не приняли в двух больницах

У 72-летнего больного было осложнение хронического заболевания. Медики сказали, что принимают только пациентов с СOVID

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 13 октября.

По словам Еленева, "скорая" выехала в Сторожинец на вызов к 72-летнему итальянцу. У него было осложнение хронического заболевания. Однако в Сторожинецкой районной больнице отказались принять мужчину.

"Медики объяснили, что у них пока нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса. После этого машина скорой помощи направилась в Черновицкую областную клиническую больницу, однако места в реанимации там также отсутствовали.

Далее медики направились в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах. По дороге туда пациент скончался в машине скорой помощи", - рассказал медик.

Новости по теме: В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов скорой помощи

Ранее сообщалось, что во Львове возле приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи выстроилась очередь из автомобилей скорой помощи, которые привозят больных с коронавирусом СOVID-19. По состоянию на утро 5 октября в стационаре находились 409 пациентов с подтвержденными случаями болезни, среди них был лишь один вакцинирован.