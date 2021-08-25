В Черновицкой области у умершего мужчины подтвердился штамм "Дельта"

Умершему пациенту было 66 лет

"На днях мы получили результаты с подтверждением еще 23 случаев (инфицирование штаммом "Дельта", - ред.) из 30 образцов, которые мы присылали. Среди буковинцев, у которых подтвердили дельта-штамм коронавируса, есть один умерший пациент, ему было 66 лет", - отметила она.

К слову, ранее на Буковине зафиксировали 34 случая этого штамма. Тогда исследовали партию из 42 образцов.

"Новый штамм преобладает над другими. Случаи инфицирования им выявили почти во всех территориальных общинах. Только в горных районах Путильского р-на пока не подтвердили ни одного. Среди всех выявленных случаев дельта-штамма нет ни одного, кто получил прививку.

Около четверти выявленных случаев - это дети. Самому младшему пациенту один год, а самому старшему - 88 лет", - рассказала Гопко.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает украинцев не медлить и вакцинироваться сейчас, поскольку осенью ожидается новая волна заболеваемости COVID-19. В частности, ожидается вспышка инфицирования штаммом "Дельта".