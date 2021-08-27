В Черновицкой области разоблачили схему по хищению денег на ремонте дорог

Местные чиновники разворовали 1,3 млн грн

В Черновицкой области разоблачили схему хищения бюджетных денег, которые были выделены на ремонт размытых дорог после июньского наводнения в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, к схеме причастны местные чиновники, подрядчик, который полностью не выполнил восстановительные работы, а также должностные лица, контролирующие техническую экспертизу.

Соглашение на капремонт поврежденной дороги подписали должностные лица одного из сельсоветов Черновицкой области. Стоимость работ по контракту составила более 5,5 млн грн. Однако, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, работы были некачественными и выполнены не в полном объеме, поскольку на них присвоили деньги.

Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все причастные к сделке лица.

Сейчас одному из участников схемы объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Николаеве разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами горсовета, в результате чего общине города был нанесен ущерб более чем в 26,8 млн гривен.