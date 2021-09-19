В Черновицкой области произошло ДТП: Мотоцикл врезался в микроавтобус, есть жертвы

Фото с места ДТП на Буковине

Водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте

Согласно сообщению, событие произошло сегодня, 19 сентября, около 04:00 в селе Владычная Днестровского района. 20-летний мотоциклист допустил столкновение с микроавтобусом Renault Master под управлением 57-летнего жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области.

В результате аварии водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия.

По данному факту инцидента внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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Напомним, 13 сентября в Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали.