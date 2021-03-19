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В Черновцах в реанимации умер 9-летний мальчик: Родители обвиняют медиков

Фото из открытых источников

Ребенок умер в тот самый день, когда его госпитализировали

В Черновцах в реанимационном отделении умер 9-летний мальчик, который туда поступил с двухстороннем воспалением легких. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 15 марта. У 9-летнего мальчика ухудшилось самочувствие. Родители вызвали карету скорой медицинской помощи, которая доставила малолетнего в больницу. Позже, в этот же день, ребенок умер в реанимационном отделении. 

При этом добавляется, что к полицейским обратился отец мальчика. Он обвиняет медиков в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти его сына.

Сейчас правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, что в столичной больнице пациентка совершила самоубийство. Она выпрыгнула с шестого этажа медзаведения.

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