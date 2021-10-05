В Черновцах будут судить двух пенсионеров, обвиняемых в изнасиловании малолетних

Одному из мужчин грозит до 15 лет лишения свободы, другому – пожизненное

Согласно сообщению, одному из мужчин грозит до 15 лет лишения свободы, другому – пожизненное.

Отмечается, что в начале марта в полицию поступило заявление от черновчанки о распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетней девушки.

Правоохранители установили личность обидчика, которым оказался 74-летний житель Черновцов. Во время слежки за квартирой злоумышленника правоохранители заметили, что туда зашла несовершеннолетняя девушка, которую видели на порнографическом видео, предоставленном заявительницей. При силовой поддержке сотрудников спецподразделения "КОРД" полицейские попали в квартиру. Кроме несовершеннолетней и владельца квартиры, там еще находился его 66-летний знакомый, причастный к развращению девушек и фиксации развратных действий на фото и видео. Правоохранители провели в доме обыск, изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности, а обоих пенсионеров задержали.

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В течение семи месяцев собирались доказательства, прорабатывались материалы, устанавливались роли каждого из подозреваемых и потерпевших.

Как выяснилось во время досудебного расследования, злоумышленники развращали несовершеннолетних с 2006 года. До 2021 года правоохранители получили 9 обращений, касавшихся квартиры, где развращали детей. Но все они были от соседей по нарушению общественного спокойствия.

Оба злоумышленника не признают свою вину, а из всех девушек, которых они развращали, показания дают только трое. Пострадавшими от действий педофилов признали себя только две девушки.

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74-летний черновчанин обвиняется в изнасиловании малолетних (в том числе повторном, а также совершенном по предварительному сговору группой лиц), сутенерстве, создании и содержании мест разврата с целью наживы (в том числе с привлечением малолетних), торговли малолетними и их вербовке для сексуальной эксплуатации, содействии в изнасиловании малолетних, действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и содействии их совершению, сексуальном домогательстве детей, изготовлении, хранении и распространении детской порнографии.

Его 66-летний товарищ обвиняется в изнасиловании малолетних, совершенном по предварительному сговору группой лиц, действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенных по предварительному сговору группой лиц, а также связанных с предоставлением денежного вознаграждения третьему лицу.

Напомним, ранее в Киеве задержали 74-летнего пенсионера, которого подозревают в домогательствах и совершении развратных действий в отношении 8-летней девочкиы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетнего ребенка. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.