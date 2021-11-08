В Черновцах бешенная белка укусила двух человек, в городе объявили карантин

Белка Фото из открытых источников

Он будет действовать на нескольких улицах

В Черновицком парке имени Шевченко белка покусала двух человек, у животного обнаружили бешенство. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"У белки, которая накануне покусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого случая на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска является улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко", - говорится в публикации.

Как отмечается, из-за карантина специалисты обследуют и сделают прививки животным с прилегающих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства. Также проведут вынужденную дезинфекцию в районе отлова и передержки белки (конный двор).

В пресс-службе добавили, что белка, которая покусала людей, впоследствии умерла. Пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.

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Напомним, ранее в Львовской области в Червонограде и прилегающих населенных пунктах вводили карантинные ограничения из-за подтверждения бешенства у кота. Этот случай стал первым за последние 10 лет на территории города.