В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение

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Подземные толчки были неощутимы для людей

В Черном море у побережья аннексированного Крыма зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Главного Центра специального контроля.

Согласно сообщению, толчки зафиксировали в понедельник, 9 августа, в 21:08 по Киеву. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

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Как отмечается, очаг землетрясения находился в Черном море, в 42 км от города Балаклава, на глубине 15 км

Также в центре уточнили, что последнее землетрясение из данного региона было зарегистрировано 2 июня 2021 года с магнитудой 4,0.

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Напомним, в конце июля в Тихом океане у побережья Аляски и Алеутских островов зафиксировали самое мощное землетрясение в году - с магнитудой 8,2.