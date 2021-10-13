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В Черном море судно ВМС Украины получило повреждения: Идет спасательная операция

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный Вооруженные силы Украины

Аварийная ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий

На судне Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из-за резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мер борьбы за живучесть", - отметил он.

По словам Залужного, для обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения.

"Также было налажено взаимодействие с предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов.

Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет”, - подчеркнул главнокомандующий.

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Напомним, у северного побережья Болгарии в Черном море турецкое судно "Vera Su" налетело на скалы и затонуло. На борту корабля было 3000 тонн карбамида, что может вызвать экологическую катастрофу в заповеднике Калиакра, где обитают многие морские птицы и морские виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

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