В Черном море перевернулась лодка с людьми, двое погибших, - ГСЧС

Остров Березань Фото из открытых источников

Еще один человек пропал без вести

В Николаевской области вблизи о. Березань была найдена опрокинутая лодка с двумя погибшими мужчинами, продолжаются поиски еще одного человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 ноября в 8:53 на спецлинию "101" от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил опрокинутый алюминиевый лодка и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились три человека", - говорится в публикации.

Так, прибывшие на место спасатели достали тела погибших, 1949 г. р. и 1961 г. р., и транспортировали их на берег. Также продолжаются поиски третьего мужчины, 1967 г. р., тело которого не найдено.

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Напомним, ранее, 17 октября, у южных берегов Испании перевернулась лодка с нелегальными мигрантами двигавшийся от Алжира. В результате инцидента 12 человек считают пропавшими без вести.