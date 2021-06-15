В Черном море обнаружили затонувшее судно со снарядами времен Второй мировой войны

Изъятие взрывоопасных веществ с судна, затонувшего во время Второй мировой войны ГУ ГСЧС в Одесской области

Специалисты обследовали 18 тыс. кв. м. дна

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка Белгород-Днестровского района обнаружили судно со снарядами, которое затонуло во время Второй мировой войны. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, за период с 7 июня водолазы-саперы обследовали 18 тыс. кв. м. дна и изъяли ряд взрывоопасных предметов. В частности, специалисты нашли 49 артснарядов калибра 75 мм, 5700 единиц подрывников и 12350 единиц других взрывоопасных предметов.

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Как отмечается, специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. К проведению специальных работ привлечено 8 специалистов и 2 единицы специальной техники.

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Напомним, ранее в Одессе, где прошли сильные дожди, на городских пляжах временно запретили купаться из-за угрозы инфекций.