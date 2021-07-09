В Черногории задержали водителей украинского туристического автобуса, - МИД

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Их подозревают в перевозке фальшивых денег

Черногорские пограничники задержали двух украинских водителей туристического автобуса из-за подозрения, что один из них перевозил фальшивые деньги. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

Он рассказал, что черногорские пограничники задержали на границе с Албанией туристический автобус с 34 украинцами в связи с подозрением, что один из водителей перевозил фальшивые деньги.

По информации представителя МИД, посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории с просьбой об освобождении украинцев.

Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику.

"Впоследствии 32 украинских туриста продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе. Водитель и его напарник сейчас задержаны. Полиция проводит расследование", - отметил Николенко.

Он заверил, что консулы оказывают задержанным необходимую консульскую помощь.

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Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней на польском пограничном переходе в Медике задержали более сотни граждан Молдовы и Украины, которые хотели воспользоваться фальшивыми разрешениями на труд в Польше.