В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии

Укринформ

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением изготовлен в 1980-х годах

В Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил Италии Luigi Durand de la Penne. Об этом сообщил турецкий Твитер-аккаунт Yörük Işık.

Как отмечается, эсминец прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00 утра 18 августа.

"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что на рассвете 18.08.2021 в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne (D 560). Он прервал натовские "каникулы", в течение которых с 27.07.2021 в Черном море не было кораблей не черноморских стран НАТО", - сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Известно, что эскадренные миноносцы типа Luigi Durand de la Penne — серия с управляемым ракетным вооружением ВМС Италии 1980-х годов.

"Это многоцелевые корабли, которые способны действовать как самостоятельно, так и в составе разнообразных соединений, прежде всего в составе авианосного во главе с авианосцем Giuseppe Garibaldi (C 551). Они могут вести борьбу с подводными лодками и надводными кораблями, средствами воздушного нападения, а также оказывать огневую поддержку десанта", - отмечается в сообщении.

.@ItalianNavy's de la Penne (Ammigrali) class guided missile destroyer Luigi Durand de la Penne (x-Animoso) transited Bosphorus towards the Black Sea. D560 is armed with MBDA Teseo Mk 2/A. #WeAreNATO Name changed to honour formal naval hero. pic.twitter.com/xZXjgJ2WTK — Yörük Işık (@YorukIsik) August 18, 2021

Новости по теме: В Черное море вошел американский эсминец Arleigh Burke USS Ross

Как сообщалось ранее, украинские беспилотники типа Bayraktar TB2 турецкого производства стали патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Их полет проходил на высоте около 5 тысяч метров.