В Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил Италии Luigi Durand de la Penne. Об этом сообщил турецкий Твитер-аккаунт Yörük Işık.

Как отмечается, эсминец прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00 утра 18 августа.

"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что на рассвете 18.08.2021 в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne (D 560). Он прервал натовские "каникулы", в течение которых с 27.07.2021 в Черном море не было кораблей не черноморских стран НАТО", - сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Известно, что эскадренные миноносцы типа Luigi Durand de la Penne — серия с управляемым ракетным вооружением ВМС Италии 1980-х годов.

"Это многоцелевые корабли, которые способны действовать как самостоятельно, так и в составе разнообразных соединений, прежде всего в составе авианосного во главе с авианосцем Giuseppe Garibaldi (C 551). Они могут вести борьбу с подводными лодками и надводными кораблями, средствами воздушного нападения, а также оказывать огневую поддержку десанта", - отмечается в сообщении.

.@ItalianNavy's de la Penne (Ammigrali) class guided missile destroyer Luigi Durand de la Penne (x-Animoso) transited Bosphorus towards the Black Sea. D560 is armed with MBDA Teseo Mk 2/A. #WeAreNATO Name changed to honour formal naval hero. pic.twitter.com/xZXjgJ2WTK